مدرب البرتغال سانتوس يخسر معركته مع سلطات الضرائب

خسر مدرب منتخب البرتغال لكرة القدم، فرناندو سانتوس، معركته مع سلطات الضرائب في بلاده.

وذلك بعدما قررت هيئة التحكيم التي لجأ إليها على أمل استرداد مبلغ 4.5 مليون يورو اضطر لدفعه بعد تعديل ضريبي، قررت عدم النظر في الطعن المقدم من قبله وفقا لحكم نقلته وسائل الإعلام المحلية.

Fernando Santos and his wife Guilhermina Costa Santos will be forced to pay €4.5 million after a court concluded that Santos created the fictitious company 'Femacosa' to avoid paying more taxes.https://t.co/8QgnZ1o0da — Zach Lowy (@ZachLowy) October 3, 2022

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وقررت السلطات المالية في البرتغال فرض ضرائب إضافية على الدخل الذي تقاضاه المدرب البالغ 67 عاما بين 2016 و2017 والذي دفعه الاتحاد البرتغالي لكرة القدم لجمعية تخص سانتوس، مما سمح له بخفض حجم دخله، وبالتالي الضريبة المتوجبة عليه.

ونقلت وكالة "لوسا" عن سانتوس قوله في بيان: "أنا لست مدينا بقرش واحد لمصلحة الضرائب"، مشيرا إلى أن المبلغ الذي تطالب به السلطات الضريبية قد تم دفعه بالفعل.

ويتولى سانتوس الاشراف على المنتخب البرتغالي منذ 2014، ومدد عقده مع "سيليساو" أوروبا حتى نهائيات كأس أوروبا 2024.

المصدر: "أ ف ب"