كلوب يفسر تراجع ليفربول بالنظر إلى رونالدو وميسي!

يرى الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، أن فريقه قادر على النهوض مجددا، في ظل سوء النتائج على الصعيدين المحلي والأوروبي.

ويتحضر ليفربول لاستضافة رينجرز الإسكتلندي، اليوم الثلاثاء، على ملعب "آنفيلد"، ضمن لقاءات الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وقال كلوب، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "يتساءل الناس كيف يمكن أن يحدث ذلك حتى لا يتمتع هؤلاء اللاعبون بالثقة الكاملة"، مضيفا: "لكن هل تعتقد أن كريستيانو رونالدو في هذه اللحظة في قمة ثقته؟".

وتابع: "أود أن أقول إنه كان على مدى سنين أفضل لاعب في العالم، والآن لا تسير الأمور على ما يرام، والأمر ليس نفسه تماما".

KLOPP on Cristiano Ronaldo’s confidence right now.



pic.twitter.com/nHgwQyTgUB — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) October 3, 2022

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وأكمل: "هذا يحدث لنا جميعا، لعب ليونيل ميسي العام الماضي موسما لم يكن فيه الشيء نفسه كما كان في السابق، هذا النوع من الأشياء مهم حقا لنا جميعا، عليك أن تعمل لذلك، عليك أن تفعل وتذهب وتحافظ، وتأخذ الأشياء الصغيرة، وتخطو خطوة في الاتجاه الصحيح، وبعد ذلك، في اللحظة التي تكون فيها جاهزا حقا، ستعود".

وأضاف: "في الرياضات الفردية، يمكنك محاربة نفسك من خلالها، في الرياضة الجماعية، عليك أن تفعلها معا، يمكن أن يكون الأمر أكثر تعقيدا".

ويأمل ليفربول في تحقيق الانتصار في مباراة اليوم، لتعويض جماهيره عن التعادل الأخير أمام برايتون بالبريميرليغ، إذ يعانى "الريدز" من سوء النتائج، حيث حقق الفوز في مباراتين فقط، في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، بعد أن لعب 7 مباريات.

وبحسب موقع "هوسكورد" المتخصص في الأرقام والإحصاءات، فإن ليفربول سيدخل مباراة اليوم بالقوة الضاربة، وعلى رأسها محمد صلاح ولويس دياز وتياغو ألكانتارا.

وسيواصل كلوب، الاعتماد على اليوناني كوستاس تسيميكاس، في الجهة اليسرى، في ظل غياب أندي روبرتسون بسبب الإصابة.

المصدر:"وكالات"









