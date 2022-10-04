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حملت عريسها بيد واحدة.. مصرية تحتفل بزفافها في صالة رفع الأثقال (فيديو+ صور)

الرياضة

حملت عريسها بيد واحدة.. مصرية تحتفل بزفافها في صالة رفع الأثقال (فيديو+ صور)
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انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر يوثق حفل زفاف بطلة المصارعة النسائية المصرية، المعروفة بـ"توتا المصري" داخل صالة للألعاب الرياضية.

واحتفلت العروس مع عريسها على طريقتهما الخاصة، حيث ظهرت في الفيديو وهي تتدرب وترفع الأثقال داخل صالة بناء الأجسام والرشاقة، مرتدية فستان الزفاف تحت إشراف المصارع المصري أشرف كابونجا الملقب بـ"أقوى رجل في العالم".

وفاجأت "توتا المصري" الحاضرين بعد قيامها بحمل زوجها بيدها، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكشف أشرف كابونجا كواليس حفل زفاف توتا المصري، داخل إحدى صالات الحديد في ميدان الألف مسكن بالقاهرة.

وقال أشرف كابونجا، الحاصل على لقب أقوى رجل في العالم، إنه صاحب هذه الفكرة. إذ أن العروس "توتا المصري" هي تلميذة قديمة له في صالة الألعاب الرياضة وبمثابة شقيقته الصغرى، لذا أراد أن يدخل البهجة إلى قلبها.

حملت عريسها بيد واحدة.. مصرية تحتفل بزفافها في صالة رفع الأثقال (فيديو+ صور)
حملت عريسها بيد واحدة.. مصرية تحتفل بزفافها في صالة رفع الأثقال (فيديو+ صور)
حملت عريسها بيد واحدة.. مصرية تحتفل بزفافها في صالة رفع الأثقال (فيديو+ صور)
حملت عريسها بيد واحدة.. مصرية تحتفل بزفافها في صالة رفع الأثقال (فيديو+ صور)

وعلق أشرف كابونجا على صور العروسين عبر حسابه على "فيسبوك": "أجمل وأرق عروسة وزفة في مصر والعالم كله، النهارده كان أجمل يوم في حياتي، فرح تلميذتي وأختي الصغيرة الكابتن توتا المصري بطلة المصارعة".

المصدر: facebook/KabongaEWR

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