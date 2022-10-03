شفيونتيك تعلن عدم مشاركتها في كأس "بيلي جين كينغ"

أعلنت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا، عدم مشاركتها في الدور النهائي لكأس "بيلي جينغ كينغ" لمنتخبات السيدات للتنس، منتقدة مسؤولي اللعبة على الروزنامة.

ويبدأ الدور النهائي لكأس "بيلي جين كينغ" (كأس الاتحاد سابقا) التي ينظمها الاتحاد الدولي للتنس، في الثامن من نوفمبر المقبل، أي بعد يوم فقط على نهائي بطولة "دبليو تي أيه" الختامية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت شفيونتيك في منشور على "إنستغرام"، إنها قررت وبعد مناقشات طويلة مع مستشاريها ألا تشارك مع منتخب بلادها في كأس "بيلي جين كينغ" المقررة في غلاسكو، لأن ذلك ليس جيدا لصحتها.

وأوضحت "لن أتمكن من المشاركة في كأس بيلي جين كينغ في غلاسكو. وهذا الأمر يحزنني. أنا متأسفة جدا لأنني أحاول أن ألعب من أجل بولندا عندما تتيح لي الفرصة ودائما ما أقدم أفضل ما لدي".

وأعربت البولندية البالغة 21 عاما عن خيبتها "لأن الهيئات الناظمة لكرة المضرب لم تتوصل إلى اتفاق بشأن شيء أساسي مثل برنامج البطولات، مما يمنحنا يوما واحدا فقط للسفر عبر العالم وتغيير المنطقة الزمنية (بين غرب الولايات المتحدة واسكتلندا)".

ورأت أن "هذا الوضع ليس جيدا لصحتنا ويمكن أن يؤدي إلى تعرضنا للإصابة".

وتقام "كأس بيلي جين كينغ" بين 8 و13 نوفمبر المقبل بمشاركة 12 منتخبا وبغياب روسيا حاملة اللقب بعد استبعادها من قبل الاتحاد الدولي للعبة على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

ووقعت بولندا في الدور النهائي ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب التشيك والولايات المتحدة.

المصدر: وكالات