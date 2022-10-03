دوري أبطال أوروبا.. برنامج الجولة الثالثة

تقام غدا وبعد غد الأربعاء، جميع مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفيما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة من دوري الأبطال (بتوقيت غرينيتش):

- الثلاثاء

* المجموعة الأولى:

أياكس (هولندا) - نابولي (إيطاليا) - الساعة 19:00

ليفربول (إنجلترا) - غلاسكو رينجرز (اسكتلندا) - الساعة 19:00

* المجموعة الثانية:

كلوب بروج (بلجيكا) - أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - الساعة 19:00

بورتو (البرتغال) - باير ليفركوزن (ألمانيا) - الساعة 19:00

* المجموعة الثالثة:

بايرن ميونيخ (ألمانيا) - فيكتوريا بلزن (التشيك) - الساعة 16:45

إنتر (إيطاليا) - برشلونة (إسبانيا) - الساعة 19:00

* المجموعة الرابعة:

مارسيليا (فرنسا) - سبورتينغ (البرتغال) - الساعة 16:45.

أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) - توتنهام (إنجلترا) - الساعة 19:00.

- الأربعاء:

* المجموعة الخامسة:

سالزبورغ (النمسا) - دينامو زغرب (كرواتيا) - الساعة 16:45

تشيلسي (إنجلترا) - ميلان (إيطاليا) - الساعة 19:00

* المجموعة السادسة:

لايبزيغ (ألمانيا) - سلتيك (اسكتلندا) - الساعة 16:45

ريال مدريد (إسبانيا) - شاختيور دونيتسك - الساعة 16:45

* المجموعة السابعة:

إشبيلية (إسبانيا) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - الساعة 19:00

مانشستر سيتي (إنجلترا) - إف سي كوبنهاغن (الدنمارك) - الساعة 19:00

* المجموعة الثامنة:

يوفنتوس (إيطاليا) - مكابي حيفا - الساعة 19:00

بنفيكا (البرتغال) - باريس سان جيرمان (فرنسا) - الساعة 19:00.

المصدر: RT