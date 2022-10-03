الحارس الجزائري زغبة يسجل هدفا تاريخيا في الدوري السعودي (فيديو)

أحرز الحارس الجزائري مصطفى زغبة، هدفا عالميا خلال المباراة التي جمعت فريقه ضمك ضد ضيفه الطائي لحساب الأسبوع الخامس من منافسات الدوري السعودي لكرة القدم.

وفي الدقيقة 78، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم ضمك بهدف دون رد، حاول زغبة إرسال كرة طويلة في اتجاه أحد زملائه في الهجوم، لكنه صوب بقوة من منطقته، لتتجاوز الكرة جميع اللاعبين وبمن فيهم حارس نادي الطائي، الذي كان متقدما عن مرماه، ليتفاجأ بالكرة ترتطم بالأرض وتقفز باتجاه مرماه.

هدف مصطفى زغبة 🤩⚽️ pic.twitter.com/iXO0JZajMM — دوري روشن السعودي (@SPL) October 1, 2022

ويعتبر هدف زغبة من أفضل الأهداف هذا الموسم في الدوري السعودي، باعتبار أن الكرة قطعت تقريبا كامل الميدان، قبل أن تعلن عن الهدف الثاني لفريق ضمك، وقد اجتمع اللاعبون حول حارسهم الذي كان سعيدا بهذا الإنجاز.

ووفقا لموقع "kooora"، فإن زغبة، أصبح أول حارس مرمى يسجل هدفا بهذه الطريقة في تاريخ دوري المحترفين السعودي.

وفاز فريق ضمك على ضيفه الطائي 2-0 ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس، بينما توقف رصيد الطائي عند 9 نقاط في المركز الثامن.

المصدر: RT