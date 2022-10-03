كلوب يحبط جماهير ليفربول قبل لقاء غلاسكو في دوري الأبطال

أكد مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، أنه لا يمتلك حلولا "فورية" لإعادة فريقه إلى الطريق الصحيح، قبل مواجهة غلاسكو رينجرز الاسكتلندي، غدا الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وأخفق ليفربول في استعادة توازنه بالدوري الإنجليزي الممتاز، وتعادل مع ضيفه برايتون 3-3 السبت الماضي.

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وحقق ليفربول انتصارا وحيدا في آخر 4 مباريات على مستوى كافة المسابقات، حيث يواجه الفريق الفائز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين، ووصيف بطل دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، قصورا في عدة جوانب.

وفي وقت كانت فيه جماهير ليفربول، تنتظر استفاقة فريقها بشكل سريع قبل فوات الأوان، أكد كلوب، أنه لا يمتلك حلولا "فورية" لإعادة "الريدز" إلى الطريق الصحيح.

وأوضح في مؤتمر صحفي عشية مواجهة غلاسكو رينجرز: "عندما تحدد مشكلة وترى أن لديك الحل، تعتقد أن الحل يكون فوريا ومؤثرا، ولكن ليس هذا هو الحال أبدا في كرة القدم".

وأضاف: "أدركنا بعد (الخسارة 1-4) أمام نابولي (في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال)، أنها كانت ضربة موجعة وكان علينا أن نغير الأمور سريعا".

وأردف "لم نخض مواجهة وولفرهامبتون (تأجلت بسبب وفاة الملكة إليزابيث)، واجهنا أياكس أمستردام (فاز ليفربول 2-1) ثم لم نخض مواجهة تشيلسي (تأجلت أيضا)، ولم نستطع الحفاظ على أي قوة دافعة من الفوز على أياكس".

وختم كلوب بالقول "علينا أن نتحلى بالصبر مجددا للقيام بالأمور الصحيحة، وسنكون بعدها على ما يرام مجددا".

ويحتل ليفربول حاليا المركز الثاني مناصفة مع أياكس في ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا، برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، بينما ينفرد نابولي بالصدارة بست نقاط، ويتذيل غلاسكو رينجرز الترتيب بدون رصيد من النقاط.

المصدر: وكالات