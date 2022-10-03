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كومان يعود إلى تدريبات البايرن عشية لقاء فيكتوريا بلزن في دوري الأبطال

الرياضة

كومان يعود إلى تدريبات البايرن عشية لقاء فيكتوريا بلزن في دوري الأبطال
Legion-Media
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بعد غياب ثلاثة أسابيع عن الملاعب بسبب الإصابة، عاد الفرنسي كينغسلي كومان إلى تمارين بايرن ميونيخ، اليوم الاثنين، عشية مواجهة فريقه مع فيكتوريا بلزن التشيكي في دوري أبطال أوروبا.

وتبادل كومان مطلع الحصة التدريبية للنادي البافاري، اليوم الاثنين، الكرات مع زملائه بعد الترحيب به بحرارة من اللاعبين والمدرب يوليان ناغلسمان.

ومن المنتظر أن يتواجد الجناح الدولي الفرنسي في قائمة البايرن لمواجهة فيكتوريا بلزن المقررة غدا الثلاثاء لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وكان كومان، تعرض لتمزق في عضلات فخذه الأيمن في سبتمبر الماضي، وغاب عن تجمع منتخب بلاده الشهر الماضي ومباراتين في دوري الأمم الأوروبية ضد النمسا والدنمارك.

وتعد عودة كومان إلى تشكيلة الفريق البافاري نبأ جيدا للمنتخب الفرنسي، قبل سبعة أسابيع من بداية حملة الدفاع عن لقبه في كأس العالم في قطر.

المصدر: وكالات

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