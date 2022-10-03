تاليسكا وعبد الرزاق حمد الله يثيران الجدل في "الكلاسيكو" السعودي (فيديو)

أثار البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب نادي النصر، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب اتحاد جدة، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مشهد "تجاهل المصافحة".

وانتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه عبد الرزاق حمد الله ذاهبا إلى تاليسكا "لمصافحته"، إلا أن الأخير تجاهل زميله السابق، وأدار وجهه وابتعد.

لقطة تجاهل تاليسكا لحمدالله🔥 pic.twitter.com/wJ8CuTVSJq — الكوتش عمار (@3m__1) October 3, 2022

وانتهت قمة الأسبوع الخامس بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليحافظ الاتحاد على مركزه الثالث برصيد11 نقطة، بينما تراجع النصر للمركز الخامس برصيد 10 نقاط، إثر فوز التعاون على الهلال بنتيجة 2-1.

وسبق وأن لعب عبد الرزاق حمد الله بجوار البرازيلي تاليسكا في صفوف نادي النصر، إلا أن المهاجم المغربي رحل عن "العالمي" وقرر الانتقال لاتحاد جدة، في طريقة أغضبت الجماهير النصراوية، وأدت إلى إيقافه وفرض عقوبات على ناديه الجديد (الاتحاد)،على خلفية فسخ العقد في الموسم الماضي.

وعاد عبد الرزاق حمد الله (31 عاما) إلى الملاعب، منذ أسابيع، بعد تعليق قرار إيقافه من مركز التحكيم الرياضي السعودي.

وهتفت جماهير العالمي ضد حمدالله في فترة الإحماء، رغم تحية اللاعب المغربي لجماهير فريقه السابق، وتكرر المشهد ذاته عند مغادرة حمدلله لأرضية الملعب حيث هتفت جماهير النصر ضد حمدالله، الذي قام بدوره بتقبيل شعار الاتحاد، ردا على تلك الهتافات.

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"