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الكشف عن قيمة انتقال هالاند "المدمر" إلى مانشستر سيتي

الرياضة

الكشف عن قيمة انتقال هالاند
AFP
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كشف تقرير، اليوم الاثنين، عن قيمة انتقال النرويجي إيرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي الماضي.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقال اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه في "تويتر": "دفع نادي مانشستر سيتي 60 مليون يورو فقط قيمة الشرط الجزائي لإيرلينغ هالاند مع بوروسيا دورتموند، وليس 80 أو 75 مليونا".

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وأضاف خبير انتقال اللاعبين والمدربين في أوروبا: "كانت هناك عمولة أيضا في الصفقة، لكن من العدل قول إن هذا أمر طبيعي بالنسبة للصفقات الكبرى".

واختتم فابريزيو رومانو: "يحصل هالاند على راتب سنوي مع مانشستر سيتي يقترب من 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا مثل زميله كيفين دي بروين".

وأصبح هالاند (22 عاما) أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في 3 مباريات متتالية على ملعبه، وأول لاعب يسجل 14 هدفا في أول 8 مباريات فقط.

وعزز إيرلينغ هالاند، القادم من بوروسيا دورتموند الألماني هذا الموسم، تربعه على عرش صدارة هدافي "البريمرليغ" برصيد 14 هدفا، مبتعدا بفارق 7 أهداف عن أقرب مطارديه الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.

المصدر: twitter/FabrizioRomano

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