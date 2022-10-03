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بعد سحبه من غينيا.. كاف يعلن فتح باب التقدم لاستضافة أمم إفريقيا 2025

الرياضة

بعد سحبه من غينيا.. كاف يعلن فتح باب التقدم لاستضافة أمم إفريقيا 2025
AFP
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، فتح باب تقديم طلبات استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وكان "كاف" أعلن عن سحب تنظيم البطولة القارية، من دولة غينيا، بسبب عدم جاهزية البنية التحتية داخل البلاد لاستضافة البطولة، بعد زيارة رئيس الاتحاد الإفريقي باتريس موتسيبي.

بعد سحبه من غينيا.. كاف يعلن فتح باب التقدم لاستضافة أمم إفريقيا 2025
AFP

وقال الكاف عبر موقعه الرسمي الأحد: "اجتمع المكتب التنفيذي للكاف في الجزائر يوم السبت 1 أكتوبر، وأعلن إعادة فتح باب التقديم لطلب استضافة نهائيات أمم إفريقيا 2025".

وتابع: "الكاف يتمنى كل التوفيق للمنتخبات المشاركة في كأس العالم من إفريقيا، تونس والمغرب وغانا والكاميرون والسنغال".

وتستضيف ساحل العاج (كوت ديفوار) النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث تم تأجيلها من يونيو 2023 إلى يناير 2024.

يذكر أن السنغال حصدت لقب بطولة أمم إفريقيا الأخيرة، للمرة الأولى في تاريخها بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

المصدر: "وكالات"

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