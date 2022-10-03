مدرب مانشستر يونايتد يبرر عدم إشراك رونالدو في مواجهة الديربي

برر الهولندي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، عدم الزج بنجم الفريق كريستيانو رونالدو، وقال إن ذلك يعود لاحترامه تاريخ اللاعب عقب الخسارة التاريخية أمام مانشستر سيتي 3-6.

وتعرض مانشستر يونايتد لخسارة كبيرة على يد جاره مانشستر سيتي بستة أهداف مقابل ثلاثة، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقرر إريك تين هاج عدم الدفع بنجمه البرتغالي أمام مانشستر سيتي، وقام بإشراك الفرنسي أنتوني مارسيال الذي سجل الهدفين الثاني والثالث للشياطين الحمر.

Erik ten Hag wanted to show Ronaldo respect 🤝 pic.twitter.com/fam2I6IlzF — ESPN FC (@ESPNFC) October 2, 2022

وقال تين هاج، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة:"لم أدفع به (كريستيانو) بعد تأخرنا برباعية نظيفة في نهاية الشوط الأول، احتراما لكريستيانو وتاريخه ومسيرته الكبيرة".

وأضاف: "والشيء الآخر هو الميزة التي أعطاها أنتوني مارسيال للتشكيلة، إنه يحتاج إلى لعب دقائق أكثر".

ولم يشارك كريستيانو رونالدو أساسيا في تشكيلة الشياطين الحمر في أخر 5 مباريات، الأمر الذي لم يعتاد عليه نجم ريال مدريد السابق، حيث كانت أخر مرة لم يشارك فيها أساسيا لمدة 5 مباريات في عام 2003 عندما كان لاعبا بصفوف سبورتنغ لشبونة.

المصدر: "وكالات"