الكاميرات ترصد تعبيرات رونالدو الغاضبة وأسطورة اليونايتد يدافع عنه

ورصدت كاميرات شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية تعبيرات وجه غاضبة لكريستيانو رونالدو أثناء تعرض فريقه مانشستر يونايتد لهزيمة قاسية أمام غريمه مانشستر سيتي بديربي المدينة.

ووقع مانشستر يونايتد بقيادة مدربه إريك تين هاج في فخ الهزيمة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 6-3 الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولم يشارك النجم البرتغالي رونالدو وكان رهينة دكة الاحتياط.

ورصدت الكاميرات تعبيرات رونالدو "الغاضبة" والذي يعاني من قله المشاركات رفقه فريقه، وتلقي ناديه أيضا لهزائم ثقلية.

"𝙈𝙖𝙣𝙘𝙝𝙚𝙨𝙩𝙚𝙧 𝙐𝙣𝙞𝙩𝙚𝙙 𝙝𝙖𝙫𝙚 𝙨𝙝𝙤𝙬𝙣 𝙣𝙤𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜 𝙗𝙪𝙩 𝙙𝙞𝙨𝙧𝙚𝙨𝙥𝙚𝙘𝙩 𝙩𝙤 𝙍𝙤𝙣𝙖𝙡𝙙𝙤!" 😤



Roy Keane believes Man United should have let Cristiano Ronaldo leave the club in the summer. pic.twitter.com/Zgs4vlItPG — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 2, 2022

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ولم يشارك رونالدو أساسيا في تشكيلة الشياطين الحمر في أخر 5 مباريات الأمر الذي لم يعتاد عليه نجم ريال مدريد السابق، حيث كانت أخر مرة لم يشارك أساسيا لمدة 5 مباريات كانت عام 2003 عندما كان لاعبا بصفوف سبورتنغ لشبونة.

بدوره دافع روي كين أسطورة فريق مانشستر يونايتد عن النجم البرتغالي وهاجم بشدة موقف المدرب الهولندي تين هاج منه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كين ونقلتها "ديلي ميل"، وأكد خلالها أن رونالدو في حاجة للحصول على المزيد من الاحترام من قبل النادي والمدير الفني.

وقال كين: "أعتقد أن مانشستر يونايتد لا يظهر أي احترام لرونالدو، كان عليهم تركه يرحل قبل إغلاق نافذة الانتقالات عندما كان هناك فرصة، تمسكهم به فقط من أجل البقاء على الدكة هو أمر سخيف بالنسبة لقامة كريستيانو".

وحقق مانشستر سيتي حامل اللقب، انتصاره الثاني على التوالي، ويحتل مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري، برصيد 20 نقطة، مقلصا الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين المتصدر أرسنال.

بينما مني مانشستر يونايتد بالهزيمة الأولى بعد 4 انتصارات متتالية، وتوقف رصيده عند 12 نقطة، ويشغل المركز السادس على سلم ترتيب "البريمير ليغ".

المصدر: "وكالات"