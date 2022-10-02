 
مباشر

العراق.. سخرية من تصميم كأس السوبر لكرة القدم (فيديو + صور)

الرياضة

العراق.. سخرية من تصميم كأس السوبر لكرة القدم (فيديو + صور)
twitter/AlShortaSC_EN
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/two5

أثار تصميم كأس السوبر العراقي لكرة القدم، موجة سخرية على منصات التواصل الاجتماعي، بعد المباراة النهائية للبطولة التي توج بلقبها نادي الشرطة على حساب نادي الكرخ بفوزه عليه بهدف.

ويدين نادي الشرطة بالفضل في انتصاره للاعبه النيجري عبد المجيد بوبكر الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في مرمى الكرخ في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد.

وسخرت شريحة من الجمهور العراقي من تصميم الكأس واعتبروه "لا يليق بالبطولة" وقارنه البعض مع مواد زينة منزلية.

بينما أظهر البعض تصميم الكأس الحقيقي على أنه "شيء منزلي معروض للبيع في المتاجر الإلكترونية".

العراق.. سخرية من تصميم كأس السوبر لكرة القدم (فيديو + صور)

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا