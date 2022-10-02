العراق.. سخرية من تصميم كأس السوبر لكرة القدم (فيديو + صور)

أثار تصميم كأس السوبر العراقي لكرة القدم، موجة سخرية على منصات التواصل الاجتماعي، بعد المباراة النهائية للبطولة التي توج بلقبها نادي الشرطة على حساب نادي الكرخ بفوزه عليه بهدف.

ويدين نادي الشرطة بالفضل في انتصاره للاعبه النيجري عبد المجيد بوبكر الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في مرمى الكرخ في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد.

Another 🏆 added to our cabinet ✔️#مبــــــــــــــــــــروك 💪 pic.twitter.com/0Tv69L0J5m — Al-Shorta SC نادي الشرطة (@AlShortaSC_EN) October 2, 2022

We are the 𝗪𝗜𝗡𝗡𝗘𝗥𝗦 of the 2022 Iraqi Super Cup 🏆🎉



الشرطة بطلاً لكأس السوبر ٢٠٢٢ 🟢 pic.twitter.com/RW2n2rei0e — Al-Shorta SC نادي الشرطة (@AlShortaSC_EN) October 2, 2022

وسخرت شريحة من الجمهور العراقي من تصميم الكأس واعتبروه "لا يليق بالبطولة" وقارنه البعض مع مواد زينة منزلية.

صدق او لا تصدق ،، هذا هو تصميم كاس السوبر ، فلتتعلم الاتحادات العالمية من تجربتنا !!



يا اتحاد الكرة ، والفاهم الي وافق على هذا التصميم ، هذا شنو : لا هو (خلاط) ، لا مزهرية ، لا (ترمز) چاي .. هذا شنو يمعودين !! #العراق#بغدادpic.twitter.com/FWgTOwmlMH — علي نوري (@Ali_nori2000) October 2, 2022

بينما أظهر البعض تصميم الكأس الحقيقي على أنه "شيء منزلي معروض للبيع في المتاجر الإلكترونية".

المصدر: RT