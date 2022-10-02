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الإيطالية ماريا سول تدخل تاريخ "الكالتشيو".. فيديو

الرياضة

الإيطالية ماريا سول تدخل تاريخ
Globallookpress Massimo Paolone
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دخلت الإيطالية ماريا سول فيريري كابوتي، تاريخ الدوري الإيطالي لكرة القدم، بإدارتها مباراة فريق ساسولو وضيفه ساليرنيتانا (5-0) اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة "للكالتشيو".

وأصبحت ماريا سول فيريري كابوتي (32 عاما) أول امرأة على الإطلاق تصبح حكما للساحة في تاريخ الدوري الإيطالي "Serie A".

وكانت كابوتي قد أدارت من قبل، بعض المباريات الهامة للرجال، ولكن ضمن منافسات دوري الدرجة الرابعة الإيطالي، حتى وصلت لدوري الدرجة الثانية الإيطالي.

يذكر أن الفرنسية ستيفاني فرابارت أول حكم امرأة تدير مباراة بدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن أصبحت أول امرأة أيضا تتولى مهمة إدارة مباراة في الدوري الفرنسي "ليغ1".

بينما كانت الألمانية بيبيانا شتاينهاوس، من مواليد 24 مارس 1979، أول امرأة على الإطلاق تدير مباراة في بطولة الدوري الألماني الممتاز "بوندسليغا"، بين هيرتا برلين وفيردر بريمن يوم 10 سبتمبر 2017.

المصدر: وكالات 

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