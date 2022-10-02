إصابة كورتوا حارس ريال مدريد بـ"عرق النسا".. فما هذا المرض وكيف يعالج؟

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الأحد، تعرض حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا، لالتهاب في العصب الوركي "عرق النسا"، سيبعده عن صفوف الفريق الملكي والملاعب الخضراء، لنحو 4 مباريات.

وأصدر نادي ريال مدريد بيانا عبر موقعه الرسمي قال فيه: "بعد الاختبارات التي أجريت على كورتوا من جانب الجهاز الطبي للفريق، تم تشخيص حالته بأنه مصاب بالتهاب في العصب الوركي (عرق النسا)".

وبحسب موقع "mayoclinic" الطبي، فإن "عرق النسا"، يشير إلى الألم الذي يمتد على طول العصب الوركي، والذي يتفرع من أسفل الظهر ممتدا إلى الوركين والأرداف وأسفل كل ساق، وعادة ما يؤثر في جانب واحد فقط من جسم الإنسان.

وعادة ما ينشأ "عرق النسا" عندما يضغط القرص المنفتق أو النتوءات العظمية في العمود الفقري أو تضيق في مسافات العمود الفقري (تضيق القناة الشوكية) على جزء من العصب.

هذا الأمر يسبب الإصابة بالالتهاب والشعور بالألم والشعور غالبا ببعض الوخز في الساق المصابة.

وعلى الرغم من أن الألم المصاحب لـ"عرق النسا" يمكن أن يكون شديدا، إلا أن معظم الحالات يتم معالجتها بالطرق غير الجراحية في غضون أسابيع قليلة.

وقد يكون الأشخاص المصابون بـ"عرق النسا" الشديد المرتبط بضعف كبير في الساق أو تغييرات في الأمعاء أو المثانة مرشحين للجراحة، لكن هذا يكون في حالات معينة وليس في جميع الحالات، كما سبق أن ذكر.

وما يهم بالنسبة للاعبي الكرة، هو أنه حال إصابة أحدهم بـ"عرق النسا"، فإن الراحة التامة مطلوبة بشكل أساسي، حتى يستطيع الشفاء منه بصورة سريعة ودون أي تدخل جراحي.

ومن المنتظر أن يغيب تيبو كورتوا عن 4 مباريات، أمام كل من، أوساسونا وخيتافي بالدوري الإسباني، وعن مباراتي شاختيور الأوكراني بدوري أبطال أوروبا، بينما يمكنه اللحاق بمواجهة "الكلاسيكو" ضد برشلونة يوم 16 أكتوبر الحالي، ضمن الدوري الإسباني، وذلك وفقا لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية.

المصدر: وكالات