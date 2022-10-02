"ديربي" مدينة مانشستر.. بوجود "المدمر" هالاند لأول مرة وغياب رونالدو

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الأحد، صوب ملعب "الاتحاد" الذي سيكون مسرحا لـ"ديربي" مدينة مانشستر بين فريق السيتي وضيفه اليونايتد، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الإنجليزي مايكل أوليفير (37 عاما) صافرة بداية "الديربي" المرتقب في تمام الساعة (13:00) بتوقيت غرينيتش.

وسيبدأ الإسباني بيب غوارديولا (51 عاما)، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، هذا "الديربي" ضد جاره اللدود فريق "الشياطين الحمر" بالتشكيلة الأساسية التالية، بقيادة مهاجمه النرويجي إيرلينغ هالاند:

لحراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: كانسيلو - أكانجي - دياز - غوميز

خط الوسط: بيرناردو سيلفا - دي بروين - رودري

خط الهجوم: فودين – غريليش - هالاند.

🔵 Your City line-up for the derby! 🔵



XI | Ederson, Walker, Akanji, Ake, Cancelo, Gundogan (C), De Bruyne, Bernardo, Foden, Haaland, Grealish



SUBS | Ortega Moreno, Carson, Dias, Laporte, Alvarez, Gomez, Mahrez, Palmer, Lewis#ManCity | @HaysWorldwidepic.twitter.com/rAGmzPTQ33 — Manchester City (@ManCity) October 2, 2022

في المقابل، اختار الهولندي إيريك تين هاج (52 عاما)، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيلة الأساسية التالية، التي خلت من أسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو:

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: دالوت - فاران - مارتينيز – مالاسيا

خط الوسط: برونو فرنانديز - إريكسن – مكتوميناي

خط الهجوم: راشفورد – أنتوني – سانشو.

ويحتل مانشستر سيتي حامل اللقب، مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري، برصيد 17 نقطة، متأخرا بفارق 4 نقاط عن المتصدر أرسنال.

بينما يشغل مانشستر يونايتد المركز السادس، برصيد 12 نقطة، حتى الآن.

المصدر: RT