شاهد.. هدف عالمي بقدم ميسي

خرج فريق باريس سان جيرمان من عنق الزجاجة أمام ضيفه نيس (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ووضع المهاجم الأرجنتيني ليوينل ميسي الفريق الباريسي في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 28 بتسديدة رائعة من كرة ثابتة.

وأدرك المهاجم الفرنسي غايتان لابورد التعادل للضيوف بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

واقتنص المهاجم الفرنسي البديل كليان مبابي هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 83 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب حديقة الأمراء "بارك دي برانس - Parc des Princes" بالعاصمة باريس.

وحقق فريق باريس سان جيرمان بذلك انتصاره الخامس على التوالي، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة، في صدارة الدوري "ليغ1" بفارق نقطتين عن وصيفه مارسيليا.

في المقابل، تعرض نادي نيس للهزيمة الثالثة على التوالي، ويشغل المركز التاسع على سلم الترتيب برصيد 8 نقاط، وبانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT