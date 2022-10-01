"ريمونتادا" مثيرة.. ميلان ينتفض في الوقت الضائع

انتزع فريق ميلان فوزا ثمينا من مضيفه إمبولي (3-1) في الوقت القاتل للمباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

تقدم ميلان "الروسونيري" بهدف سجله المهاجم الكرواتي أنتي ريبيتش عند الدقيقة 79.

وأدرك لاعب خط الوسط الألباني نديم بايرامي التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا للضائع زمن اللقاء.

ولكن ميلان انتفض في الوقت الضائع، وأحرز هدفين متتاليين عبر كل من المدافع السنغالي فودي بالو توريه، والمهاجم البرتغالي رفائيل لياو على الترتيب.

ورفع ميلان رصيده بعد هذا الفوز المثير، إلى 17 نقطة، وتقدم إلى المركز الثالث على سلم ترتيب "الكالتشيو"، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، توقف رصيده مادي إمبولي عند 7 نقاط، ويشغل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري، حتى الآن.

المصدر: RT