"ذئاب" روما تفترس "أفاعي" ميلانو

أسقط نادي روما مضيفه إنتر ميلان في عقر داره، بفوزه عليه (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووقع على ثنائية فريق العاصمة روما "الذئاب" كل من المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، والمدافع الإنجليزي كريس سمولينغ في الدقيقتين (39 و75) على الترتيب.

بينما سجل المدافع الإيطالي فيديريكو ديماركو هدف أصحاب الأرض اليتيم عند الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

واستعاد فريق روما بذلك توازنه بعد هزيمته في الجولة الماضية في عقر داره أمام نادي أتالانتا (0-1)، ورفع رصيده إلى 16 نقطة، وتقدم إلى المركز الرابع على سلم ترتيب "الكالتشيو"، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، تعرض نادي إنتر ميلان حامل اللقب، للهزيمة الثانية على التوالي، وتوقف رصيده عند 12 نقطة، ويشغل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري، حتى الآن.

المصدر: RT