"أكره الركض دون سبب".. محرز يوجه رسالة "نارية مبطنة" إلى غوارديولا

وجه الجزائري رياض محرز جناح فريق مانشستر سيتي، رسالة قوية لمدربه الإسباني بيب غوارديولا، وذلك قبل لقاء "الديربي" أمام جاره اللدود مانشستر يونايتد.

ويستضيف مانشستر سيتي جاره اليونايتد مساء غد الأحد، على ملعب "الاتحاد"، وذلك في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال محرز في حوار مع صفحة "كاري" الفرنسية، قبل الـ"ديربي": "أنا أحب التدريبات، وأحب اللعب في المباريات، أريد اللعب في جميع الأوقات".

وأضاف قائد منتخب الجزائر: "أنا أكره القيام بعمليات الإحماء والركض من دون سبب، أريد فقط أن تكون الكرة عندي".

ويعاني محرز في الوقت الحالي من الابتعاد عن التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي، حيث يفضل جوارديولا الاعتماد عليه كبديل.

وشارك رياض محرز (31 عاما) في 9 مباريات مع مانشستر سيتي، منذ بداية الموسم الحالي، بمختلف المسابقات، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

المصدر: وكالات