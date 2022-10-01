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نابولي يهزم تورينو وينفرد بصدارة الدوري

الرياضة

نابولي يهزم تورينو وينفرد بصدارة الدوري
AFP Andreas SOLARO
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واصل فريق نابولي سلسلة انتصاراته على حساب ضيفه تورينو، بفوزه عليه (3-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في افتتاح منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز الكاميروني أندري زامبو أنغويسا هدفين سريعين لأصحاب الأرض في الدقيقتين (6 و12)، بينما تكفل زميله المهاجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.

أما هدف تورينو الوحيد فقد سجله المهاجم الباراغوياني أنتونيو سانابريا بحلول الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" بمدينة نابولي.

وحقق نادي نابولي انتصاره الرابع على التوالي، ورفع رصيده إلى 20 نقطة، وانفرد بصدارة الدوري، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، تعرض نادي تورينو للهزيمة الثالثة على التوالي، وتوقف رصيده عند 10 نقاط، ويشغل المركز التاسع حتى الآن، على سلم ترتيب "الكالتشيو".

المصدر: RT 

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