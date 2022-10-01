مرتضى منصور ساخرا: أجيبلك مارادونا؟ مات.. أجيبلك بيليه؟ مات

انتقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، جماهير ناديه بسبب هجوم بعض الصفحات الجماهيرية على الإدارة فيما يخص الصفقات الجديدة خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وكان الزمالك أعلن رسميا إبرام 6 صفقات حتى الآن، وهي التعاقد مع كل من السنغالي إبراهيما نداي، والمغربي زكريا الوردي، وعمر جابر، ومحمد صبحي، ومصطفى الزناري، ونبيل عماد دونجا.

وعلق مرتضى منصور على طلبات جماهير الزمالك بشكل ساخر عبر تصريحات على قناة النادي الرسمية قائلا: " أجيبلك مارادونا؟ مات.. أجيبلك بيليه؟ مات"، علما بأن الأخير على قيد الحياة حتى الآن.

وأضاف: "تعاقدت مع صفقات مميزة تستطيع خدمة الفريق خلال المرحلة المقبلة، رغم الحجز على أرصدة النادي بواسطة ممدوح عباس (رئيس النادي الأسبق)، لكنني حاربت من أجل إسعاد الجماهير في ظل صعوبة الموقف الحالي".

وانتقد مرتضى منصور موقف بعض الجماهير بشأن الصفقات الجديدة، موضحا أن الإدارة والجهاز الفني لهما حرية الاختيار في هذا الملف.

وشدد منصور على أن "الزمالك لم يكن يحتاج دعما، خاصة وأنه نجح في التتويج بثنائية الدوري والكأس"، مشيرا إلى أن الأهلي هو الذي يحتاج لجلب صفقات جديدة وليس ناديه.

واختتم حديثه قائلا: "يجب على الجماهير أن تشكرني بسبب المجهود الذي أقدمه من أجل إسعادهم عن طريق تطوير النادي وجلب الصفقات المتميزة".

وكان الزمالك تلقى صدمة قوية بالحجز على أرصدته بعد الشكوى التي تقدم بها ممدوح عباس، مطالبا باسترداد أمواله التي دفعها خلال فترة وجوده كرئيس للنادي.

المصدر: وسائل إعلام