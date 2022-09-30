"من جديد ألميريا ينزف".. فريق آل الشيخ يتعرض لهزيمة عريضة

مني نادي ألميريا لمالكه السعودي تركي آل الشيخ، بهزيمة ثقيلة أمام مضيفه أتلتيك بيلباو (0-4) مساء يوم الجمعة، في المباراة الافتتاحية للجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية الفريق الباسكي كل من اللاعبين، إينياكي ويليامز، وأوهيان سانسيت، ونيكو ويليامس، وميكيل فيسكا (10، 17، 2، 84 من ضربة جزاء) على الترتيب.

وتعرض فريق ألميريا بذلك للهزيمة الرابعة على التوالي والخامسة بعد عودته إلى الليغا هذا الموسم، مقابل فوز واحد وتعادل وحيد أيضا، وتوقف رصيده عند 4 نقاط، ويشغل المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري حتى الآن.

بينما حقق فريق أتلتيك بيلباو انتصاره الثالث على التوالي والخامس في الموسم مقابل تعادل واحد وهزيمة، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة، ويتقدم إلى المركز الثالث على سلم الترتيب، بانتظار بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT