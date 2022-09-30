الديناصور البافاري يداوي جراحه على حساب باير ليفركوزن

استعاد فريق بايرن ميونخ نغمة الانتصارات على حساب ضيفه باير ليفركوزن، إثر فوزه عليه (4-0) مساء اليوم الجمعة، في المباراة الافتتاحية للجولة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتوالى على تسجيل رباعية العملاق البافاري كل من اللاعبين، ليروي، جمال موسيالا، ساديو ماني وتوماس مولر، في الدقائق (3، 17، 39، 84) على الترتيب، في ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ.

وحقق بايرن ميونخ بذلك انتصاره الأول بعد ثلاثة تعادلات وهزيمة على الترتيب في الجولات الأربع الماضية، ورفع رصيده إلى 15 نقطة، وتقدم إلى مركز الوصافة في جدول ترتيب "البوندسليغا" بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، مني باير ليفركوزن بالهزيمة الأولى وتعادلين متتالين ومن قبلهما خسارة في الجولات الثلاث الماضية، وتوقف رصيده عند 5 نقاط، ويشغل المركز السادس عشر على سلم الترتيب حتى الآن.

المصدر: RT