الروسي سافيولين يواصل مشواره في تل أبيب

حجز الروسي رومان سافيولين مقعدا له في الدور قبل النهائي لبطولة تل أبيب للتنس Tel Aviv Watergen Open البالغ مجموع جوائزها 949 ألف دولار.

وجاء تأهل سافيولين على حساب الفرنسي آرثر ريندركنيش، إثر فوزه عليه بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (6-4) و(6-1) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة، واستغرقت ساعة واحدة وتسع دقائق.

وسيكون سافيولين، المصنف 104 في الترتيب العالمي، على موعد في الدور قبل النهائي مع الصربي نوفاك دجوكوفيتش، الذي تغلب بدوره على الكندي فاشيك بوسبيشيلي، بمجموعتين من دون رد، تفاصيلهما كالتالي: (7-6) و(6-3) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة أيضا.

المصدر: RT