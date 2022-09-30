روسيا وسوريا تتفقان على تدريبات وأحداث مشتركة في 10 رياضات

وقع وزير الرياضة الروسي، أوليغ ماتيتسين، ورئيس الاتحاد الرياضي السوري، فراس معلا، على اتفلقية تعاون في المجال الرياضي حتى عام 2024.

وجاء ذلك ضمن منتدى "روسيا - قوة رياضية" الذي أقيم الخميس في العاصمة الروسية موسكو، حيث تم الاتفاق على إقامة تدريبات وأحداث مشتركة في 10 رياضات، وفقا لوكالة "تاس".

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وتعتزم الدولتان المشاركة في تطوير الرياضات:" الملاكمة والجودو والكاراتيه ورفع الأثقال والسباحة".

ومن المقرر أيضا إقامة فعاليات تدريبية ورياضية في" التنس وكرة السلة والمصارعة وألعاب القوى وكرة القدم" خلال العامين المقبلين.

كما نص الاتفاق على تعميق التفاعل والتعاون بين الجامعات في مجال علوم الرياضة.

المصدر: وكالة "تاس"