رفع العقوبات عن الهوكي الروسي

ستلعب فرق هوكي الجليد الروسية والبيلاروسية في دوري الدرجة الأولى لبطولة العالم وذلك بعد رفع العقوبات التي فرضها عليها الاتحاد الدولي للعبة.

وتم اتخاذ هذا القرار اليوم الجمعة في المؤتمر نصف السنوي للاتحاد الدولي لهوكي الجليد في مدينة بيليك التركية، حسبما أفادت وكالة "تاس".

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وصوت 98 مندوبا من أصل 119 لصالح هذا القرار.

وفي 27 مايو الماضي، تم منع منتخبي روسيا وبيلاروس من المشاركة في بطولة العالم 2023، وعدم مشاركة الفرق الروسية في بطولة العالم للناشئين والشباب.

وبالتالي غاب المنتخبان لروسيا وبيلاروس عن نهائيات كأس العالم 2022 التي أقيمت في فنلندا.

المصدر: وكالة "تاس"