صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري تشيرنيشينكو، بأن سياسة التمييز تجاه الرياضيين الروس أدت إلى فقدان متعة المشاهدة "الفرجة" والموضوعية في المنافسات الدولية.

وقال تشيرنيشنكو في منتدى "روسيا قوة رياضية": "الشيء الرئيسي هو أن سياسة التمييز تجاه الرياضيين الروس لم تحقق نتيجة فعالة. عندما حرمنا الدمى من المنافسة، فقدوا متعة المتابعة والموضوعية. نحن لا ننغلق على أنفسنا من الاتصالات الدولية، نحن نتعاون مع الدول الصديقة من البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة".

وأوصت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الرياضية بألا تسمح للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة في المسابقات بسبب الوضع في أوكرانيا. اتبعت الغالبية العظمى من الاتحادات الرياضية الدولية نصيحة اللجنة الأولمبية الدولية. وبالتالي، لن يتمكن الرياضيون من روسيا وبيلاروس، على الأرجح، من المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية ستقام في عام 2024 في العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 26 يوليو وإلى 11 أغسطس 2024.

المصدر: "russian.rt.com"