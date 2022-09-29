بـ"رسالة مهينة للأهلي المصري".. موسيماني يكشف سر انتقاله للسعودية

برر المدير الفني السابق لنادي الأهلي المصري، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد لأهلي جدة السعودي، الأسباب التي دفعته لقبول العرض وخوض هذه المغامرة.

وفاجأ بيتسو موسيماني (58 عاما) الجميع بتوقيعه للأهلي، الذي هبط لدوري الدرجة الأولى السعودي بنهاية الموسم الماضي.

واستعرض المدرب الجنوب إفريقي أسباب هذه الخطوة في مؤتمر صحفي، عقده في جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، قبل سفره إلى السعودية.

وحملت رسائل بيتسو موسيماني عبارة جارحة لناديه السابق الأهلي المصري، بقوله "قبلت عرض أهلي جدة، لأني أحب التحديات الصعبة، فالأهلي كان بعيدا عن الألقاب القارية وأعدناه لها".

وقاد موسيماني الفريق المصري للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين، وكأس السوبر الإفريقي مرتين أيضا، وذلك بعد غياب دام 9 سنوات عن منصات التتويج القارية.

وأضاف المدرب الجنوب إفريقي: "تلقيت عروضا من أندية ومنتخبات في جميع أنحاء العالم، لكن عرض الأهلي السعودي كان الأفضل، وهدفي إعادة الفريق للفوز بالألقاب".

وأشار أيضا إلى أن الدوري السعودي من أقوى الدوريات العربية، والعمل مع أهلي جدة، سيفتح له آفاقا جديدة في قارة آسيا.

وكشف بيتسو موسيماني أن عقده مع أهلي جدة مدته موسمين، مشيرا إلى أنه سوف يستعين بمدرب سعودي في جهازه المعاون.

المصدر: وسائل إعلام