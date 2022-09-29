"لم أتزوج هذا القبيح".. زوجة لاعب برازيلي تسخر من شكله في "FIFA 23"

يترقب عشاق النسخة الجديدة من لعبة الفيديو الإلكترونية الشهيرة "FIFA 23" لكرة القدم، التي يهواها الملايين حول العالم، طرحها في الأسواق بشكل رسمي يوم غد الجمعة.

وأثار ظهور البرازيلي لوكاس فيريسيمو، لاعب فريق بنفيكا البرتغالي، خلال أحد الفيديوهات الدعائية للعبة جدلا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية.

وجاء أبرز التعليقات من أماندا فيريسيمو، زوجة لوكاس فيريسيمو، التي انتقدت شكل البرازيلي في اللعبة، معتبرة أنه تم تحويله إلى رجل قبيح.

ونشرت أماندا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للاعب البالغ من العمر 27 عاما، من ظهوره في اللعبة وعلقت عليها قائلة: "ما هذا الشيء القبيح؟ أنا لم أتزوج رجلا قبيحا بالتأكيد".

Fans in agreement with Lucas Verissimo's wife after blasting FIFA 23 in fuming rant https://t.co/chaoAX854d — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 28, 2022

وانهال العديد من التعليقات الساخرة على الـ"تغريدة"، إذ قال أحد المتابعين: "لا أعرف إن كنت سأبكي أم أضحك، إنه لا يشبه لوكاس أبدا".

بينما قال آخر: "لا توجد أي طريقة لأن يكون هذا الشخص هو لوكاس".

ويعد فيريسيمو أحد اللاعبين الدوليين في منتخب البرازيل، إذ ظهر لأول مرة مع منتخب بلاده في سبتمبر 2021، خلال مباراة في تصفيات كأس العالم 2022 ضد بيرو والتي فازت بها البرازيل بهدفين نظيفين.

المصدر: وسائل إعلام