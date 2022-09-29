صحيفة فرنسية توجه تهمة للخليفي

كشفت إحدى الصحف الفرنسية عن تورط ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، رئيس رابطة الأندية الأوروبية الحالي، في فضيحة خطف وابتزاز لأحد رجال الأعمال بسبب تنظيم قطر لكأس العالم.

وزعمت صحيفة Libération الفرنسية، أنه تم اعتقال رجل أعمال جزائري-فرنسي بسبب ادعاءه أنه يملك مستندات تدين دولة قطر في قضية استضافة قطر لكأس العالم 2022.

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وأضافت الصحيفة أنه في يناير 2020 تم احتجاز هذا الشخص بطريقة غير قانونية، وتم الافراج عنه في نوفمبر 2020، بعد تسليم الوثائق التي تدين الخليفي لمحامي القطري باتفاق سري مسبق.



ولفتت الصحيفة إلى أن المعلومات التي كان يمتلكها رجل الأعمال تتعلق بقضايا ابتزاز ورشوة ضد الخليفي، في ملف استضافة قطر لكأس العالم.

وأوضحت الصحيفة أن رجل الأعمال الفرنسي الجزائري يبلغ من العمر 41 عاما ويعيش في قطر مع زوجته وأولاده، وأنه تعرض لضغط نفسي شديد أثناء سجنه.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن أحد أقارب الخليفي رفضه التام لجميع الاتهامات.

المصدر: dailymail