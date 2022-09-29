بالفيديو.. أسد يفسد جلسة تصوير المحترف الجديد لنادي الشارقة الإماراتي

انضم اليوناني كوستاس مانولاس، مدافع فريق روما السابق، إلى نادي الشارقة الإماراتي، بعد أن لعب خلال الأشهر الثمانية الماضية في موطنه اليونان مع نادي أولمبياكوس.

وسعى النادي الإماراتي لتقديمه بمقطع فيديو على أنه "المحارب اليوناني"، وتمت الاستعانة بأسد حقيقي.

لكن جلسة التصوير لم تجر كما اشتهى اللاعب، الذي اضطر للهرب بعد أن سمع زئير الأسد الموجود بالقرب منه في جلسة التصوير، في لقطة طريفة حظيت برواج واسع على منصات التواصل الاجتماعي، ليتم لاحقا إلغاء حفل الإعلان الرسمي للاعب.

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وأعلن نادي الشارقة الإماراتي تعاقده مع الدولي اليوناني مانولاس البالغ 31 عاما، قادما من نادي أولمبياكوس اليوناني لمدة موسمين.

ولعب مانولاس أيضا لفريق نابولي الإيطالي، مما أكسبه خبرة أوروبية كبيرة.

المصدر: "وسائل إعلام"