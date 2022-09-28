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الاتحاد البرازيلي يدين العنصرية ضد ريتشارليسون في مباراة تونس الودية (فيديو)

الرياضة

الاتحاد البرازيلي يدين العنصرية ضد ريتشارليسون في مباراة تونس الودية (فيديو)
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أدان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إلقاء جماهير منتخب تونس موزة على مهاجم السيلسياو ريتشارليسون، خلال مباراة الفريقين الودية استعدادا لنهائيات كأس العالم 2022.

وفازت البرازيل بنتيجة 5-1 على منتخب تونس، مساء الثلاثاء، في مباراة ودية أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء"، وديا ضمن استعداداتهما لنهائيات كأس العالم.

وبعد الهدف الثاني للبرازيل، والذي سجله ريتشارليسون لاعب توتنهام، تم إلقاء موزة من قبل الجماهير، وهو ما تم اعتباره حادثا عنصريا.

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وأضاف: "سواء داخل الملعب أو خارجه، لا يمكن التسامح مع مثل هذه المواقف".

وفي نفس السياق، قال إيدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي: "مرة أخرى، آتي علنا للتعبير عن رفضي، هذه المرة ما رأيته بعيني، هذا يصدمنا، يجب أن نتذكر دائما أننا جميعا متماثلون، وبغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين".

وختم: "إن محاربة العنصرية ليست فقط قضية، لكنها تغيير جوهري للقضاء على هذا النوع من الجرائم من الكوكب، كما إنني أصر على أن العقوبات يجب أن تكون أشد".

المصدر: 365scores

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