الأرجنتين تعلن تجديد عقد سكالوني حتى كأس العالم 2026

أعلن رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، تشيكي تابيا، تجديد عقد مدرب التانغو، ليونيل سكالوني، ليستمر مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم حتى عام 2026.

وتولى سكالوني تدريب الأرجنتين في أغسطس 2018، بعد أن كان مساعد المدرب خورخي سامبولي، في 2017.

وفازت الأرجنتين فجر الأربعاء على جامايكا وديا، بنتيجة 3-0 في مباراة ودية دولية، ضمن استعدادات التانغو لنهائيات كأس العالم 2022، وعقب نهاية المباراة أعلن رئيس الاتحاد الأرجنتيني تجديد عقد سكالوني.

Me enorgullece contarles que hemos arreglado la continuidad de Lionel Scaloni como DT de Argentina hasta el mundial de 2026. Seguimos apostando al proyecto integral de selecciones. Hay Scaloneta para rato!! pic.twitter.com/64Cvg6EmSN — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) September 28, 2022

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وكتب تابيا عبر حسابه على "تويتر": "أنا فخور، بأن أقول لكم أننا لدينا اتفاق لاستمرار ليونيل سكالوني كمدرب للأرجنتين حتى نهائيات كأس العالم 2026".

وفاز سكالوني رفقة الأرجنتين، بكأس كوبا أمريكا 2021، كما نال التانغو كأس الأبطال بعد فوزه على إيطاليا في المباراة النهائية.

وخاض منتخب الأرجنتين تحت قيادة سكالوني 49 مباراة، فاز في 33، وتعادل 12 مباراة ولم يهزم سوى في أربع مباريات فقط، وسجل هجوم التانغو 96 هدفا، بينما تلقت شباكه 29 هدفا.

يذكر أن الأرجنتين تفتح مشوارها في المونديال، بعد أقل من شهرين، حيث تواجه السعودية أولا في 22 نوفمبر 2022، ثم المكسيك يوم 26 من الشهر ذاته، وبولندا يوم 30.

المصدر: "وكالات"