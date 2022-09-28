بالفيديو.. مشجع يفعل المستحيل للحصول على توقيع ميسي

اقتحم أحد المشجعين مباراة الأرجنتين وجامايكا الودية في نيو جيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية من أجل الحصول على توقيع ليونيل ميسي على ظهره العاري.

في صورة لا تصدق، سقط ميسي على ظهر مشجع اقتحم الملعب في فوز الأرجنتين الودي 3-0 على جامايكا.

وقالت ESPN إنه خلال المباراة، اقتحم أحد المشجعين الملعب وطلب من قائد الأرجنتين التوقيع على ظهره، لكن فريق أمن الملعب أمسك بالمشجع قبل الحصول على التوقيع الكامل.

Messi almost gets tackled by security while signing a fans back 😭 pic.twitter.com/HEX8W8UB5T — ym🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@KieranCFC88) September 28, 2022

قبل هذا الحدث، دخل اثنان آخران بشكل عفوي إلى الملعب للحصول على توقيع ميسي، لكن أفراد الأمن اتخذوا إجراءات للقبض على كلا الشخصين.

A fan storms the stadium for Messi.pic.twitter.com/FjKKLhWh1h — Fast GøaIs. (@iF29s) September 28, 2022

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وفازت الأرجنتين على جامايكا 3-0 الليلة الماضية بفضل هدف مبكر لمهاجم مانشستر سيتي جوليان ألفاريز وهدفين لميسي.

وتلعب الأرجنتين مباراة أخرى ضد الإمارات في 16 نوفمبر، قبل انطلاق مشوارها في المونديال ضد السعودية في 22 من الشهر نفسه في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا المكسيك وبولندا.

ولم تخسر الأرجنتين أي مباراة ودية أو رسمية منذ عام 2022، لتذهب إلى المونديال كواحدة من أقوى المرشحين للمنافسة على اللقب، خاصة بعد خروجها المبكر من مونديال 2022 في روسيا قبل أربع سنوات.

المصدر: "وكالات"