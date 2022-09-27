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إسبانيا تعمق جراح رونالدو بهدف قاتل (فيديو)

الرياضة

إسبانيا تعمق جراح رونالدو بهدف قاتل (فيديو)
AFP PATRICIA DE MELO MOREIRA
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انتزع منتخب إسبانيا بطاقة العبور للدور قبل النهائي من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم من نظيره البرتغالي، بفوزه عليه (1-0) في الوقت القاتل للمباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء.

ويدين "الماتادور" الإسباني بالفضل في انتصاره لمهاجمه ألفارو موراتا الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الوقت القاتل قبل دقيقتين فقط من انتهاء الوقت الأصلي للقاء على الملعب البلدي براغا بالبرتغال.

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وتربع منتخب إسبانيا على عرش صدارة المجموعة الثانية ضمن المستوى الأول (A2)، برصيد 11 نقطة، وبلغ الدور قبل النهائي للدوري القاري، بينما اكتفى المنتخب البرتغالي بالمركز الثاني برصيد 10 نقاط، وتلاهما منتخب سويسرا في المرتبة الثالثة برصيد 9 نقاط.

في حين احتل منتخب التشيك المركز الرابع الأخير برصيد أربع نقاط، وهبط إلى المستوى الثاني لدوري أمم أوروبا.

المصدر: وكالات 

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