مواجهة مثيرة.. أهداف مباراة قطر وتشيلي

خرج المنتخب القطري بتعادل مثير من مباراته الودية أمام نظيره التشيلي (2-2) التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن استعدادات العنابي لخوض نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

افتتح المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز التسجيل لمنتخب بلاده في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.

ورد العنابي القطري بهدفين متتاليين عبر كل من اللاعبين أكرم حسن عفيف، وحسن خالد الهيدوس في الدقيقتين (59، و67) على الترتيب.

وأدرك النجم التشيلي المخضرم أرتورو فيدال التعادل لبلاده بحلول الدقيقة 78 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "فيولا بارك" بالعاصمة النمساوية فيينا.

فيديو : أهداف المباراة منتخبنا الوطني 2 - 2 تشيلي في مباراة دولية ودية pic.twitter.com/xcTBrgyCdQ — قنوات الكاس (@alkasschannel) September 27, 2022

وتأتي هذه المباراة ضمن معسكر المنتخب القطري حاليا في النمسا، استعداد لنهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي ستقام في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

المصدر: RT