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مواجهة مثيرة.. أهداف مباراة قطر وتشيلي

الرياضة

مواجهة مثيرة.. أهداف مباراة قطر وتشيلي
AFP JOE KLAMAR
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خرج المنتخب القطري بتعادل مثير من مباراته الودية أمام نظيره التشيلي (2-2) التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن استعدادات العنابي لخوض نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

افتتح المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز التسجيل لمنتخب بلاده في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.

ورد العنابي القطري بهدفين متتاليين عبر كل من اللاعبين أكرم حسن عفيف، وحسن خالد الهيدوس في الدقيقتين (59، و67) على الترتيب.

وأدرك النجم التشيلي المخضرم أرتورو فيدال التعادل لبلاده بحلول الدقيقة 78 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "فيولا بارك" بالعاصمة النمساوية فيينا.

وتأتي هذه المباراة ضمن معسكر المنتخب القطري حاليا في النمسا، استعداد لنهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي ستقام في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

المصدر: RT 

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