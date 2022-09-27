كابايفا تعرب عن دعمها للاعبات الجمباز بعد استبعاد روسيا من كأس العالم

حرصت البطلة الأولمبية في الجمباز الإيقاعي آلينا كابايفا، على تقديم الدعم لمواطناتها بعد استبعاد منتخب روسيا من بطولة العالم للعبة.

ونقلت القناة الخامسة عن كابايفا قولها: "الوضع ليس بالسهل لدينا في الرياضة. لم يسمح لمنتخبنا للجمباز الإيقاعي بالمشاركة في بطولة العالم. لم يشاركوا. لكن في الوقت نفسه، لدينا الكثير من المنافسة داخل البلد. والمناطق لا تتوقف عن العمل والنوادي لا تتوقف عن العمل. لذلك، جئت لدعمهم، لأقول إن النصر سيكون حليفنا، وسوف نفوز بالتأكيد".

وفقا لتصريحات كابايفا، فإن طريق النصر في المحافل الرياضة الكبرى ليس بالأمر السهل، لذلك عليك أن تتغلب على نفسك باستمرار. في الوقت نفسه، أشارت كابايفا إلى أن كل هزيمة تجعل الرياضي أقرب إلى النصر.

يذكر أن آلينا كابايفا (39 عاما) أحرزت الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "أثينا 2004"، وهي أيضا تعتبر بطلة للعالم تسع مرات وبطلة لأوروبا 15 مرة.

المصدر: "russian.rt.com"