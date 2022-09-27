الروسي سافيولين يتقدم في تل أبيب ومواطنه كاراتسيف يودع مبكرا

صعد الروسي رومان سافيولين إلى الدور الثاني لبطولة تل أبيب للتنس Tel Aviv Watergen Open البالغ مجموع جوائزها 949 ألف دولار، بينما ودع مواطنه أصلان كاراتسيف البطولة مبكرا.

وجاء تأهل سافيولين على حساب الفرنسي هوغو جرينير إثر فوزه عليه بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، تفاصيلها كالتالي: (3-6) (6-4) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، واستغرقت ساعتين وثلاث دقائق.

وسيكون سافيولين على موعد في الدور الثاني مع الأرجنتيني توماس مارتين إتشيفيري، الذي تغلب بدوره على الروسي الآخر أسلان كاراتسيف بمجموعة مقابل اثنتين، بنتيجة: (2-6) و(7-6) و(4-6) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء أيضا، واستغرق ساعتين و43 دقيقة.

المصدر: RT