"الشيرنجيتو": راموس خارج مونديال قطر 2022

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، مصير سيرخيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، من الانضمام إلى قائمة منتخب إسبانيا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الشهير، فإن سيرخيو راموس لا يملك أي فرصة للانضمام إلى قائمة "الماتدور" الإسباني، تحت قيادة المدير الفني لويس إنريكي في مونديال قطر 2022.

وأوضح البرنامج أن الإصابات التي تعرض لها راموس قبل بدء مشواره مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي، أعاقت مشواره مع النادي الفرنسي وحرمته من التواجد مع منتخب إسبانيا.

وتعود آخر مباراة دولية خاضها راموس مع منتخب إسبانيا إلى 31 مارس 2021 ضد كوسوفو، في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم.

لكن على الرغم من ذلك يقدم سيرخيو راموس (36 عاما) أداء مميزا مع باريس سان جيرمان، منذ انطلاق الموسم الجاري 2022-2023، حيث شارك في 11 مباراة وسجل خلالها هدفا واحدا.

المصدر: وكالات