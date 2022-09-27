مشاجرة على الهواء بين لاعبتين عقب خسارة مباراة (فيديو)

اشتبكت لاعبتان من منتخب مالي لكرة السلة، عقب الخسارة أمام صربيا بنتيجة 68-81، خلال بطولة كأس العالم للسيدات، التي تقام حاليا في أستراليا.

وتلقى منتخب مالي هزيمته الرابعة بعد أن سقط سابقا أمام اليابان وأستراليا وفرنسا.

وبدأ الشجار أثناء مقابلة تلفزيونية أجرتها قناة Sportklub الصربية مع ساشا كادو، لاعبة المنتخب الصربي، في المنطقة الإعلامية المخصصة لإجراء المقابلات.

وأثناء حديث كادو سمع في الخلفية صوت ضوضاء وصراخ، ليترك المصور المقابلة مع كادو، التي بدت على ملامحها علامات الخوف، ويتجه بكاميرته إلى الشجار.

ووقع الشجار بين اللاعبتين ساليماتو كوروما وكاميتي إليزابيث دابو، قبل أن تتدخل زميلاتهما لفض الشجار، الذي تحول من الكلمات القاسية إلى الاشتباك بالأيدي.

ويعتبر منتخب سيدات مالي هو الفريق الإفريقي الوحيد المشارك في مونديال كرة السلة بالنسخة الحالية، من أصل 12 منتخبا، تمثل قارات العالم المختلفة.

المصدر: "وكالات"