ميسي: مبابي "وحش".. واستمتع باللعب مع نيمار

قال الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، إن زميله الفرنسي كيليان مبابي "وحش" ولاعب متكامل، ويستمتع كثيرا باللعب مع زميله الآخر البرازيلي نيمار.

ويشارك الثلاثي ميسي ومبابي ونيمار "MMN" مع منتخبات بلادهم استعدادا لبطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر خلال الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.

وقال ليونيل ميسي في تصريحات لـ"TUDN" المكسيكية، يوم الاثنين: "كيليان مبابي لاعب مختلف، إنه كالوحش، قوي جدا في اللعب الفردي، ومميز أيضا في الألعاب الهوائية وسريع جدا، ويسجل الكثير من الأهداف. إنه لاعب متكامل وقد أثبت ذلك لسنوات، وفي السنوات القادمة سيكون بالتأكيد من بين الأفضل".

ويعد كيليان مبابي الآن واحدا من أهم لاعبي العالم بتسجيله حتى الآن 181 هدفا في 226 مباراة بمسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

أما عن نيمار فقال ميسي: "نعرف بعضنا البعض منذ فترة طويلة، عن ظهر قلب، منذ فترة تواجدنا في برشلونة".

وأضاف “كنت أود الاستمتاع به لفترة أطول في برشلونة، لكني التقيته مجددا في باريس ونشعر بسعادة لتواجدنا معا، أحب اللعب معه".

وربطت علاقة صداقة بين ميسي ونيمار خلال أربعة أعوام تزاملا خلالها في ملعب "كامب نو" معقل فريق برشلونة.

وساهم الثنائي ميسي ونيمار في تتويج برشلونة بلقب بطل الدوري الإسباني مرتين، ولقب كأس ملك إسبانيا ثلاث مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، قبل انتقال البرازيلي إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

والتحق ميسي بزميله البرازيلي إلى ملعب "حديقة الأمراء" معقل باريس سان جيرمان، الموسم الماضي، بسبب الصعوبات المالية التي عانى منها برشلونة والتي حالت دون تمديد عقد "البرغوث" الأرجنتيني.

المصدر: وكالات