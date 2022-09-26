إلغاء "أكبر معركة في تاريخ الملاكمة البريطانية" لهذا السبب!

قرر البريطاني تايسون فيوري بطل مجلس الملاكمة العالمية للوزن الثقيل، إلغاء نزاله المقترح أمام مواطنه أنطوني جوشوا، بسبب تأخر الأخير في التوقيع على العقد قبل انتهاء الموعد النهائي.

ووصفت وسائل إعلام بريطانية النزال المقترح بين فيوري وجوشوا، الذي كان من المقرر أن يجمع بين اثنين من أفضل الملاكمين في الوزن الثقيل بالبلاد، بـ"أكبر معركة في تاريخ الملاكمة البريطانية".

وقال تايسون فيوري إن مواطنه جوشوا "لم يوقع العقد قبل الموعد النهائي يوم الاثنين".

وكان فيوري (34 عاما) قد تحدى جوشوا في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري، بقوله إنه سيعود من الاعتزال ليدافع عن لقبه في ديسمبر، لمواصلة تربعه على عرش الوزن الثقيل في رياضة "الفن النبيل"، وهو ما قبله جوشوا ووافق على خوض النزال.

وقال القائمون على إدارة أعمال جوشوا: "وافقنا على كافة الشروط التي تقدم بها فريق فيوري، لكن تم الاتفاق على تعليق كافة الاتصالات بسبب وفاة الملكة إليزابيث".

وقال فيوري عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام"، يوم أمس الاثنين: "الأمر رسمي، الموعد النهائي انتهى ولم يتم توقيع العقد، انتهى الأمر رسميا بالنسبة لجوشوا، انسى الأمر".

وأتم: ""دائما ما عرفت ذلك، بغض النظر عما تقوله الآن فأنا لا أكترث له، أتمنى لك التوفيق في مسيرتك وحياتك".

وكان أنتوني جوشوا قد أكد أنه سيوقع العقد من أجل خوض "المعركة الكبرى" ضد العملاق تايسون فيوري.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مساء يوم الأحد الماضي، عن جوشوا قوله خلال بثه المباشر على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "أنا أوقع العقود منذ سنوات، لكن الأمر ليس بيدي، إنه مع الفريق القانوني".

وتابع: "أنت يا فيوري تعرف تاريخ الملاكمة جيدا، وسأوقع العقد بعدما أتأكد من جميع الشروط القانونية، ولهذا السبب لدينا إدارة جيدة ومحامون جيدون أيضا"، في إشارة واضحة إلى التحدي الذي أطلقه جوشوا بحق مواطنه.

بحسب الصحيفة، فإن "المعركة الكبرى" كانت من المقرر أن تجمع بين تايسون فيوري وأنتوني جوشوا في الثالث من شهر ديسمبر المقبل، في مدينة كادريف.

يذكر أن أنتوني جوشوا (32 عاما) خسر الشهر الماضي، أمام النجم الأوكراني أولكسندر أوسيك بطل رابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية ومجلس الملاكمة العالمي والاتحاد الدولي للملاكمة، للمرة الثانية على التوالي، في النزال الذي جمعهما في مدينة جدة السعودية، وقال إنه يريد العودة إلى الحلبة قبل نهاية العام.

المصدر: وكالات