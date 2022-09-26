حلم مونديال قطر يتحطم.. مدافع برشلونة أراوخو يتخذ قرارا صعبا

أعلن نادي برشلونة الإسباني مساء الاثنين خضوع الأوروغواياني رونالد أراوخو قلب دفاع الفريق الكتالوني، لعملية جراحية في الفخذ الأيمن.

وأفاد نادي برشلونة في بيانه بأن رونالد أراوخو سيخضع للعملية الجراحية في فنلندا يوم الأربعاء القادم، وبسبب الجراحة سيضطر للابتعاد عن الملاعب لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وسيقوم الطبيب لاس ليمباينين بالعملية الجراحية في الأراضي الفنلندية تحت إشراف أطباء النادي الكتالوني.

وتعرض أراوخو (23 عاما) للإصابة على مستوى الفخذ خلال مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي "فيفا" الحالية، وسيضطر اللاعب بسبب قرار العملية الجراحية للغياب عن مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، وكذلك الغياب عن صفوف منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

المصدر: وكالات