مرتضى منصور: نحن في مصيبة.. ستحدث كارثة في 30 سبتمبر

حذر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري مرتضى منصور من كارثة قادمة خلال أيام، قد تؤدي لأزمة في الفريق بعد حكم المحكمة لصالح ممدوح عباس الرئيس الأسبق للنادي.

وأكد مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة نادي الزمالك، أنه لا بد من حل للأزمة المالية التي يعيشها الزمالك بسبب الحجز على أرصدته من ممدوح عباس رئيسه الأسبق.

وقال رئيس الزمالك: "أطالب وزير الرياضة بالتدخل في أزمة الحجز على أرصدة النادي في البنوك، نحن في مصيبة، ستحدث كارثة في 30 سبتمبر ".

وأضاف: "أناشد وزير الرياضة أشرف صبحي ووزير العدل من اجل إنقاذ الزمالك، من ممدوح عباس ومحمود الخطيب".

وتساءل: "لا أعلم من يقف خلف ممدوح عباس في مصر، الزمالك لديه موظفين وعمال يصل عددهم لـ4 آلاف عامل وعامل كيف سيحصلون على القبض؟!، وكذلك المدربين والأجهزة الفنية واللاعبين".

وواصل مرتضى منصور: "سأعطي الجميع مهلة حتى الغد، ومن ثم سوف أعلن بالمستندات عن كل المعلومات بحصول ممدوح عباس على أمواله من الزمالك".

وتابع: "سأتوجه للسيد رئيس الجمهورية والحكومة بالكامل في المرة المقبلة من أجل إنقاذ النادي من ممدوح عباس، ولجان محمود الخطيب".

وتساءل مرتضى منصور: "من أين أصرف راتب المدير الفني جوسفالدو فيريرا بنهاية الشهر.. وهل سيبقى أم سيرحل إذا لم يحصل على راتبه؟".

وقال: "من أين أصرف راتب 4 آلاف عامل في النادي؟ كيف أسدد رواتب اللاعبين والمدربين الأجانب بباقي الألعاب في النادي؟ وكيف أدبر الأموال المطلوبة للسفر لمواجهة بطل بوروندي في دوري أبطال أفريقيا؟".

وأوضح رئيس الزمالك: "لقد أتممت الاتفاق مع أقوى 3 صفقات طلبها فيريرا، أنجزت كل شيء مع اللاعبين وأنديتهم، لكننا ننتظر الأموال".

ونوه مرتضى منصور بأن الزمالك لديه أيضا مستحقات مالية متأخرة لدى القناة الناقلة للدوري المصري وكذلك الشركة الراعية، مختتما تصريحاته في هذا الشأن بالقول: "لا أظهر يوميا لتسلية الناس، الشركة الراعية لم تسدد لنا 21 مليون جنيه مكافأة الفوز بالدوري والكأس، ونصبر لأنها شركة وطنية".

المصدر: وكالات