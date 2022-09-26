شاهد.. سقوط شقيق "الأمبراطور الروسي الأخير" بضربة قاضية ثقيلة خلال 13 ثانية

فاز المقاتل الروسي فياتشيسلاف داتسيك على مواطنه ألكسندر يميليانينكو بالضربة القاضية في النزال الذي جمعهما بقواعد الملاكمة، ضمن دورة Hardcore Boxing League في موسكو.

وتمكن داتسيك الملقب بـ "الطرزان الأصهب"، من إسقاط ألكسندر، الشقيق الأصغر للمقاتل الشهير فيودور يميليانينكو "الإمبراطور الروسي الأخير، بالضربة القاضية خلال 13 ثانية فقط من بداية النزال.

وحقق فياتشيسلاف داتسيك (42 عاما) الذي قضى 12 عاما وراء القضبان بجريمة سطو على متجر للهواتف المحمولة، انتصاره السادس حتى الآن في مسيرته الاحترافية في رياضة الملاكمة، مقابل هزيمتين.

في المقابل، مني ألكسندر يميليانينكو (41 عاما) رياضي الفنون القتالية المختلطة (MMA)، بالهزيمة الأولى في ثالث نزال له بالملاكمة.

المصدر: "sport-express.ru"