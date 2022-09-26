 
مباشر

مجلس الدوما لا يستبعد تعليق الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم

الرياضة

مجلس الدوما لا يستبعد تعليق الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم
Sputnik Антон Денисов
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tvco

أعلن نائب مجلس الدوما الروسي دميتري سفيشيوف، أنه لا يستبعد تعليق بطولة الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم للموسم الجاري، معربا عن أمله في أن لا يحدث ذلك.

ونقل موقع "Sport24" الرياضي الروسي، عن دميتري سفيشوف قوله: "تعليق بطولة الدوري الروسي؟ كل شيء ممكن! لكنني آمل حقا ألا يحدث هذا. نحن الآن نقرأ المعلومات حول تفاوض الاتحاد الروسي مع وزارة الدفاع ووزارة الرياضة. كما تم إنشاء مقر لحل مشكلات التعبئة".

ويتصدر فريق زينيت بطرسبورغ حامل اللقب، جدول الترتيب بعد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الروسي، برصيد 26 نقطة، متقدما بفارق أربع نقاط على وصيفه روستوف، ويليهما فريق تسيسكا موسكو في المرتبة الثالثة برصيد 20 نقطة.

يذكر أن مدرب فريق كريليا سوفيتوف، إيغور أوسينكين، كشف أن لاعبي فريق مدينة سماره لم يتلقوا أجنداتهم لتعبئة بعد.

المصدر: "russian.rt.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا