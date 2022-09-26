مجلس الدوما لا يستبعد تعليق الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم

أعلن نائب مجلس الدوما الروسي دميتري سفيشيوف، أنه لا يستبعد تعليق بطولة الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم للموسم الجاري، معربا عن أمله في أن لا يحدث ذلك.

ونقل موقع "Sport24" الرياضي الروسي، عن دميتري سفيشوف قوله: "تعليق بطولة الدوري الروسي؟ كل شيء ممكن! لكنني آمل حقا ألا يحدث هذا. نحن الآن نقرأ المعلومات حول تفاوض الاتحاد الروسي مع وزارة الدفاع ووزارة الرياضة. كما تم إنشاء مقر لحل مشكلات التعبئة".

ويتصدر فريق زينيت بطرسبورغ حامل اللقب، جدول الترتيب بعد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الروسي، برصيد 26 نقطة، متقدما بفارق أربع نقاط على وصيفه روستوف، ويليهما فريق تسيسكا موسكو في المرتبة الثالثة برصيد 20 نقطة.

يذكر أن مدرب فريق كريليا سوفيتوف، إيغور أوسينكين، كشف أن لاعبي فريق مدينة سماره لم يتلقوا أجنداتهم لتعبئة بعد.

المصدر: "russian.rt.com"