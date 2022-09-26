مواجهة عراقية سورية في الأردن

تتجه اهتمامات عشاق منتخبي سوريا والعراق، اليوم الاثنين الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش، صوب استاد عمان الدولي، الذي يحتضن مباراتهما، وذلك ضمن بطولة الأردن الرباعية الودية بكرة القدم.

ويسعى كل من المنتخبين لتعويض خساراتهما في مباراتهما الأولى، وتحقيق فوز معنوي يرفع من نقاطهم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الشهري.

وفي ما يلي التشكيلة الأساسية لمنتخب العراق لمواجهة نظيره السوري:

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التشكيلة الأساسية لمنتخب سوريا ضد العراق:

يذكر أن المنتخب السوري خسر في مباراته الأولى أمام نظيره الأردني، مستضيف البطولة، بهدفين من دون رد.

بينما خسر منتخب العراق أمام عمان بركلات الترجيح (4-5)، بعد تعادلهما بهدف لكل منهما.

أما المباراة النهائية فستجمع منتخبي الأردن وعمان، وستقام مساء اليوم أيضا، في تمام الساعة (18:00) بتوقيت غرينتش، على استاد عمان الدولي.

المصدر: RT