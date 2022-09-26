أمير مرتضى منصور يوضح سبب وضع خارطة إفريقيا على قميص الزمالك

كشف المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك المصري، أمير مرتضى منصور، عن سبب وضع خارطة قارة إفريقيا على الزي الاحتياطي للنادي للموسم الجديد.

وقال أمير مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية: "صممت على وضع خارطة إفريقيا على ظهر قميص الزمالك، ليراها اللاعبون دائما في كل المباريات، وتكون حافزا لهم".

وأكد أن: "التتويج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم يبقى حلما وهدفا للجميع، من أول رئيس النادي لأصغر عامل في غرفة الملابس".

وأضاف أمير مرتضى منصور: "الزمالك ليس بعيدا عن منصات التتويج، لقد تأهلنا للنهائي مرتين في 2016 و2020، ولم يحالفنا التوفيق. الفوز بدوري إبطال أفريقيا يبقى مشروعنا هذا الموسم، وأعد الجماهير بأننا سنقاتل للفوز بالبطولة لأول مرة بعد 20 عاما".

وواصل: "سنجتهد ونؤدي ما علينا في الملعب، وهذه البطولة تنقصنا، وسنؤدي بروح وعزيمة أكبر من الموسم الماضي في كل البطولات، خاصة أفريقيا".

يذكر أن الزمالك توج بدوري أبطال إفريقيا 5 مرات، آخرها عام 2002 على حساب الرجاء البيضاوي المغربي.

واستهل نادي الزمالك بطل الدوري المصري في الموسمين الأخيرين مشواره الإفريقي هذا الموسم بالفوز على إليكت التشادي (2-0) ذهابا وإيابا في الدور التمهيدي، ليتأهل لمواجهة فريق فلامبوا البوروندي.

المصدر: وكالات